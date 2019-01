Golpes Vereador alerta que criminosos têm se passado por ele em golpes na Capital Estelionatários estariam usando nome do parlamentar para fecharem falsos negócios

O vereador André Salineiro (PSDB) usou as redes sociais para alertar sobre suposto golpe de estelionatários em Campo Grande. Segundo o parlamentar, criminosos estariam se passando por ele para conseguirem dinheiro em falsas negociações.

“Atenção! Fique atento ao fazer qualquer negócio, pois há pessoas que se passam por outras ao se identificarem. Isso tem ocorrido em Campo Grande, inclusive há casos de indivíduos utilizando meu nome e providências estão sendo tomadas, pois várias pessoas entraram em contato comigo, perguntando se seria eu mesmo”, publicou Salineiro.

Não foi detalhado como era praticado o crime, nem se houve pessoas prejudicadas por acreditarem nos estelionatários. Segundo o Código Penal, há um crime de estelionato quando uma pessoa usa o engano ou a fraude para levar vantagem sobre alguém.

É considerado como um crime contra o patrimônio, mas, ao contrário de outros delitos da categoria, no estelionato não há uso de força. As penas previstas para crimes de estelionato compreendem pagamento de multa e prisão. Dependendo da gravidade do caso, o autor pode pegar de um a cinco anos de reclusão.

“Desconfie e verifique a identidade antes de fazer alguma negociação. Se passar por terceiro é Crime. Denuncie!”, finaliza o alerta do deputado.