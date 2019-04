Ayrton Araújo Vereador Ayrton Araújo homenageia duas mulheres em sessão solene

Jornalistas serão homenageados pelos vereadores, em Sessão Solene, na Câmara Municipal de Campo Grande, nesta quarta-feira, dia 10 de abril, a partir das 19h. Os profissionais da imprensa serão agraciados com a Medalha Legislativa Priscilla Sampaio, alusiva ao Dia do Jornalista, celebrado no último domingo, dia 7.

Uma das homenageadas do parlamentar é Anna Célia de Almeida Gomes, Anna era ainda criança, mas já amava escrever cartas, poesias e estórias, foi assim ela resolveu unir o útil ao agradável e conseguiu trabalhar com o que ama: escrever.

Formada em Jornalismo, Anna passou por vários veículos de comunicação e assessorias de imprensa. Hoje, trabalha como repórter para o Top Mídia News desde quando o jornal começou.

Outra jornalista que será homenageada em sessão solene é Mirian Eloah Machado, uma jovem Jornalista de 25 anos, que sempre foi apaixonada pelo jornalismo.

Assim no ano de 2012 começou a ter contato com o jornalismo, fez Estágio Voluntário na Faculdade Anhanguera Uniderp onde apresentava um programa de moda “Sob Medida”.

Formou-se no ano de 2015, e logo em seguida trabalhou na TV da Igreja Universal, indo depois para o Campo Grande News, onde já atua como jornalista há 02 anos.

A solenidade será realizada no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, 1.600, bairro Jatiuka Park, na quarta-feira, 10 de abril, às 19h.