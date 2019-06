Tapa buraco Vereador Betinho pede operação tapa buraco em diversas ruas da Capital

O vereador Betinho (PRB) apresentou na sessão ordinária desta terça-feira (11), 26 indicações de melhorias para 15 bairros da Capital, referentes à recapeamento, operação tapa buraco, pintura de sinalização horizontal e vertical, reforma e pintura de quebra-molas, limpeza de área verde, patrolamento e cascalhamento, cobertura de ponto de ônibus, instalação de semáforo, instalação de quebra-molas, manutenção de bueiro, e troca de lâmpada.

Betinho encaminhou para Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) o pedido de recapeamento das rua Baraúnas e avenida Senhor do Bonfim, ambas localizadas no bairro Parque Novos Estados. “Muitos moradores reclamaram em meu gabinete sobre o péssimo estado de conservação do asfalto e da quantidade de buracos que se formaram, dessa forma, necessita de recapeamento em toda sua extensão.”, afirmou.

Ainda para o bairro Parque Novos Estados, o vereador pediu que a Sisep providenciasse a operação tapa buracos para as ruas Igarité e Tabaúna. Também pediu que fosse feito a operação tapa buracos para as ruas dos bairros Guanandi, Jardim Columbia, Nova Lima, Jardim Presidente e Carandá Bosque.

O parlamentar também encaminhou o pedido a manutenção de um bueiro localizado na Rua serra da Alegria, no bairro Talismã. Já para o Jardim Campo Verde, encaminhou o pedido de limpeza de área verde.

Reiterou os pedidos de patrolamento e cascalhamento de ruas do Jardim Campo Nobre, Tiradentes e Rivieira Park.

Betinho encaminhou os pedidos de troca de lâmpadas queimadas em ruas dos bairros Nova Lima e Campo Verde.

Sinalização

Para a Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetran), o vereador encaminhou a indicação de pintura de sinalização vertical e horizontal para ruas dos bairros Mata do Jacinto e Estrela Park.

Também encaminhou o pedido de instalação de semáforo na rua Zulmira Borba com avenida Cônsul Assaf Trad, localizado no Bairro Nova Lima.

Para a rua Nacional localizada no bairro Coronel Antonino, e para a rua Urariocaria localizada no bairro Jardim Columbia, vereador Betinho encaminhou o pedido de reforma ou instalação de quebra-molas. “O local é muito movimentado, tendo ocorrido diversas infrações de trânsito impedindo o tráfego seguro de pedestres por conta da falta de manutenção ou instalação de um redutor de velocidade.”, exclamou o parlamentar.

E para finalizar, o parlamentar encaminhou o pedido de cobertura de ponto de ônibus em frente ao Hospital Proncor, localizado no bairro Cachoeira.