Vereador Carlão Vereador Carlão congratula trabalho de biólogo chefe Centro de Estudos em Células Tronco do HU

Em reconhecimento àqueles que contribuem com o desenvolvimento de Campo Grande o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara, apresentou Moção de Congratulações aprovada em plenário, ao biólogo Rodrigo Juliano Oliveira, Mestre e Doutor em Biologia Celular e Molecular. Um dos fundadores do Centro de Estudos em Células Tronco, Terapia Celular e Genética Tecnológica do Hospital Universitário, ele desenvolve pesquisas para redução de melanomas (tumores cancerígenos) e um produto que mata larvas do mosquito Aedes Aegypti.

“Por suas pesquisas e gestão à frente do Centro de Estudos em Células Tronco a moção é mais do que justa. Saber que essas pesquisas tão avançadas são realizadas em nossa cidade e perceber que servirão como base para terapias aplicadas na saúde pública me deixa muito otimista. Esse reconhecimento serve como estimulo para que mais pesquisadores cientistas continuem fazendo a diferença. O dr. Rodrigo vai iniciar a criopreservação do sangue do cordão umbilical, medula óssea e outros tipos celulares para o tratamento de cânceres. Sou autor da Lei Nº 6.105/18 que Institui o Dia Municipal da Conscientização de Doação do Cordão Umbilical, justamente por entender a importância da conscientização sobre as células-tronco encontradas no sangue do cordão umbilical que essenciais para o transplante de medula óssea, sendo um material valioso pode tratar doenças como leucemias, linfomas e anemias graves. Coletado durante o parto, o sangue do cordão umbilical fica preservado em temperaturas baixíssimas, a fim de conservar suas características”, explicou Carlão.

No Centro de Estudos em Células Tronco, Terapia Celular e Genética Tecnológica do Hospital Universitário são desenvolvidas pesquisas com terapia celular desenvolve estudos em pacientes com osteoartrite, tendão rompido, e doença de Chron. Colocando o Cetrogen como referência nacional e internacional na área de pesquisas. A meta do Dr. Rodrigo é testar em humanos a técnica de terapia celular que tem auxiliado cachorros paraplégicos a voltarem a andar. E iniciar a criopreservação do sangue do cordão umbilical, medula óssea e outros tipos celulares para o tratamento de cânceres. Contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população com terapias que poderão ser usadas no SUS.

“Fico orgulhoso com essa homenagem porque muitas vezes o trabalho dos pesquisadores científicos é solitário, dificilmente chega ao público. Essa moção do Poder Legislativo em nome do vereador Carlão é um dos maiores reconhecimentos que já recebemos, serve como estímulo para mim e minha equipe. Fazemos um trabalho sem fins lucrativos visando aplicação na saúde pública. Contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população com terapias que poderão ser usadas no SUS”, disse o biólogo Rodrigo.