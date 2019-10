Vereador Carlão Vereador Carlão elogia parceria entre Governo, Prefeitura e a Câmara em favor do desenvolvimento da

Durante a sessão ordinária desta quinta-feira (15), o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal, falou no horário da liderança partidária elogiando a união de esforços entre o Governo do Estado e Prefeitura Municipal em favor do desenvolvimento da Capital. Carlão adiantou reunião do programa Governo Presente, que seria realizada na tarde da quinta-feira com a equipe administrativa da cidade no gabinete da Esplanada, entre o Governador Reinaldo Azambuja para colher demandas do prefeito Marquinhos Trad, dos vereadores e de demais lideranças da Capital.

“Essa união tem proporcionado a retomada do crescimento de Campo Grande. Assim como existe uma parceria do Governo do Estado com o Governo Federal, a administração do prefeito Marquinhos Trad tem oferecido as contra partidas necessárias para receber os investimentos de ordem estadual e federal. Gestão pública se faz com parcerias e bons projetos para a melhoria da infraestrutura dos municípios. Visando sempre a qualidade de vida dos munícipes”, disse Carlão.

O parlamentar ressaltou ser justa a devolução dos tributos pagos pela população em forma de investimentos tanto do governo estadual, quanto municipal.

“Graças a essas parcerias temos as obras de pavimentação na Região Norte da cidade, na Avenida Ernesto Geisel, na Av. Euler de Azevedo entre outras obras. Essa parceria vai assegurar pavimentação nos bairros, obras para conclusão de Ceinfs (Emeis), Postos de Saúde, renovação da malha asfáltica. Equipamento públicos necessários para nossa população”, concluiu.