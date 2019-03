Vereador CarlÃ£o oferece MoÃ§Ã£o de CongratulaÃ§Ãµes a profissionais que fazem a diferenÃ§a na Capital

Vereador Carlão Vereador Carlão oferece Moção de Congratulações a profissionais que fazem a diferença na Capital

Moção de Congratulações é uma proposição pela qual o vereador expressa seu louvor e reconhecimento a algum munícipe por sua contribuição ao desenvolvimento da cidade. É apresentada durante as sessões ordinárias da Câmara e necessitam da aprovação em plenário para serem publicadas. O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal, sempre prioriza essa homenagem àqueles que trabalham por uma sociedade melhor. Na última semana, Carlão entregou a honraria ao médico de Saúde da Família, Dr. Diego Fonseca de Negreiros que atende na região rural de Rochedinho. Ao bombeiro - Patrick Bruno Cedrão Galvão e a recepcionista na Clínica Escola da UCDB - Mônica Morais Borges.

“São pessoas que em suas funções priorizam o bom atendimento à população e fazem a diferença em nossa sociedade. Também homenageei a Equipe do IMPCG - Amélia Vilalba Porto - Diretora Geral de Assistência à Saúde do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande. Responsável pelo planejamento, coordenação e o controle da execução das atividades de prestação dos serviços de assistência à saúde. A Líliam Almeida, Keith Braz e demais integrantes da equipe. Ao arquiteto e empresário - Armando Oliveira Monteiro, empresário na ramo da construção civil - Diomedes Almeida da Silva Jr. Empresária no ramo da gastronomia - Maria da Graça Toneli Pereira. Corretoras Albina Rizzieri e Albi de Urritia. Assistente Social Julia Cristina de Souza. Todos fundamentais para nossa cidade”, detalhou Carlão.

O vereador ressaltou que fica feliz em saber que está honrando pessoas que atuam com excelência trabalhando pelo desenvolvimento da Capital.