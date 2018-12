Prêmio Vereador Carlão recebe medalha Prêmio da Polícia Civil pelos serviços prestados à comunidade e defes

Na manhã desta quarta-feira (5) o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), 1º Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande recebeu das mãos do Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul - Marcelo Vargas Lopes, por indicação do vereador Delegado Wellington, a Medalha Prêmio da Polícia Civil. Carlão foi policial civil por 10 anos e desde sua liderança comunitária e no exercício de três mandatos como vereador sempre lutou pela segurança pública.

“Sinto-me honrado e feliz com esse reconhecimento, por ter de alguma forma contribuído para a segurança. Valorizo e respeito todos os que atuam nessa tão relevante corporação”, detalhou.

Foram entregues 145 medalhas em homenagem aos membros da instituição e da sociedade, nas categorias: Medalha Prêmio, Medalha Tempo de Serviço e Medalha Mérito Policial. Os agraciados foram homenageados com a “Medalha Prêmio”: destinada a civis e militares, por relevantes serviços prestados à Polícia Civil; “Medalha Tempo de Serviço”: destinada ao reconhecimento público pelos bons serviços policiais prestados à ordem, à segurança e tranquilidade do Estado, pelos integrantes do quadro da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul; e a “Medalha Mérito Policial”: destinada a policiais civis que se destaquem pelo seu valor pessoal, de modo a contribuir decisivamente para o aperfeiçoamento e projeção da instituição.