Vereador Chiquinho Telles faz balanÃ§o de seu trabalho em emissoras de rÃ¡dio da Capital

Chiquinho Telles Vereador Chiquinho Telles faz balanço de seu trabalho em emissoras de rádio da Capital

Por: Assessoria de Imprensa do Vereador

Em entrevista concedida às emissoras de rádio Difusora Pantanal 101,9 FM e Capital 95 FM, o líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Chiquinho Telles (PSD), fez um balanço de suas atividades legislativas e comunitárias.

Na Rádio Difusora, durante o programa “Boca do Povo”, desta quinta-feira (21/3), o jornalista B. de Paula Filho elogiou o trabalho que o Vereador tem realizado nos bairros com o seu Gabinete Comunitário.

Já o jornalista Sérgio Cruz, questionou sobre o papel que o Parlamentar desempenha no Legislativo como líder do prefeito. “Essa Câmara tem ajudado muito o Marquinhos. Então, quero agradecer aos vereadores que têm dado um retorno positivo e rápido. Legislativo e Executivo trabalhando juntos é bom para a cidade”, reconheceu Chiquinho Telles.

Na Capital 95 FM, no programa Meio-dia, entre outros assuntos abordados no último dia 18, o Vereador falou ao jornalista Joel Silva sobre sua atuação em campanhas de conscientização, ganhando destaque o de combate ao Aedes aegypti. Ele alertou que o problema está dentro das próprias residências, onde se encontram mais de 80% dos focos do mosquito. “O agente público tem a sua responsabilidade, mas nós, como população, temos que fazer a nossa parte”, advertiu o Parlamentar durante a entrevista.