Vereador Otávio Trad Vereador defende desburocratização para fomentar desenvolvimento econômico da Capital

Por: Assessoria de Imprensa do Vereador

O desenvolvimento econômico de Campo Grande assim como a geração de emprego e renda foram temas de debate dos vereadores da Capital durante sessão ordinária desta quinta-feira (15).

Em seu pronunciamento, o vereador destacou a necessidade de desburocratizar processos de documentação na esfera pública municipal para alavancar o desenvolvimento econômico da cidade. O parlamentar pondera que embora a cidade esteja em fase de recuperação de seu crescimento econômico, é preciso inovar, desburocratizar processos para que empresas tenham melhores condições de se desenvolver e assim gerar novos postos de trabalho.

“É nítida a mudança da cidade, e todos sabemos a importância da administração atual, que se preocupa com desenvolvimento da cidade, e Campo Grande tem uma qualidade de vida que não se vê facilmente em outros municípios do país, mas temos que lutar pela desburocratização de forma geral. A burocracia de documentos no Brasil é muito grande. Temos que criar possibilidade de fomentar o comércio e a economia ao invés de facilitar fechamento de comércios”, defende vereador.

Sem burocracia, lei garante fim da autenticação de cópias

Com foco na desburocratização, o vereador Otávio Trad apresentou, em 2018, projeto de lei para extinguir a necessidade de autenticação de cópias reprográficas de documentos exigidos em processos administrativos municipais. O projeto aprovado por unanimidade na Casa de Leis foi sancionado pelo prefeito Marquinhos Trad e se tornou Lei Municipal n. 6.108/18.

“Com fim da exigência, o campo-grandense ganha tempo por não precisar mais ir a cartórios autenticar as cópias e também economiza, isso traz agilidade aos processos”, explica vereador.