Delegado Wellington Vereador Delegado Wellington atendeu 44 bairros e parcelamentos durante recesso parlamentar

Por: Assessoria de Imprensa do Vereador

Com o objetivo de conferir o que está acontecendo em cada região de Campo Grande e ouvir de perto as reivindicações dos moradores, o vereador Delegado Wellington (PSDB), usou o recesso parlamentar para fazer uma maratona entres bairros e parcelamentos da Capital.

Foram colhidas reinvindicações de morados nos bairros: Santa Luzia, Jóquei Clube, Jardim Talismã, Marcos Roberto, Tiradentes, Aero Rancho, Vila Nasser, Coophatralho, Jardim Monte Alegre, Jardim Presidente, Jardim Santa Emília, Monte Castelo, Morada Verde, Parque do Sol, Portal do Paraná, Vila Margarida, Jardim São Conrado, Vila Palmira, Moreninhas, Parque Isabel Garden, Santo Antônio, Serra Bodoquena, Vila Albuquerque , Vila Sobrinho, Caiçara, Centro, Centro Oeste, Cohafama, Conjunto Habitacional Nascente Segredo, Coophavilla II, Coronel Antonino , Jardim Campo Nobre, Jardim das Hortências , Jardim Nhanhá, Jardim Tijuca, Joana D´Arc, Jockey Club, Nova Campo Grande, Parati, Residencial Ramez Tebet, Rita Vieira, Tarsila do Amaral, Vila Marcos Roberto, Vila Serradinho e Zé Pereira

“As reivindicações dos moradores são parecidas e muitas vezes fácies de serem resolvidas, como uma troca de lâmpada, um buraco na rua que pode causar acidente, um bueiro sem tampa. Visitamos o local e depois elaboramos uma indicação ao Executivo. Nesse sentido o vereador pode ajudar e a parceria com as secretárias e órgãos municipais tem trazidos resultados para a população”, frisou Delegado Wellington.

Por intermédio do vereador Delegado Wellington, os moradores solicitam serviços de tapa-buraco, sinalização de trânsito, troca de lâmpadas, manutenção de praças e ruas, encascalhamento, reforço nas rondas policiais entre outros.

Desde o começo do recesso, iniciado dia 18 de julho, o parlamentar já levantou mais de 200 sugestões de melhorias que serão todas apresentadas na próxima sessão ordinária, convocada para o dia 1º de agosto.