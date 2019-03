Delegado Wellington Vereador Delegado Wellington cobra melhorias para os bairros de Campo Grande

Em reunião realizada na manhã desta quinta-feira (21), na sede da Sisep - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, em que estiveram presentes o Secretário Rudi Fiorese, o Vereador Delegado Wellington e o representante dos moradores do Jd. Carioca, Luiz Carlos, foi abordado melhorias para a região, do Jd. Carioca, Jd. Aeroporto, Vila Bordon e Núcleo Industrial.

O Vereador Delegado Wellington, cobrou da Secretaria, que seja feita uma força tarefa para resolver os diversos problemas que estão acontecendo na região, “é muito preocupante, o que esta acontecendo não só no Jd. Carioca, mas em toda região do entorno do bairro, como ruas esburacadas, acúmulos de águas e lixos, falta de patrolamento e encascalhamento, além da necessidade de cobertura asfáltica. Trata-se, de solicitações importantes dos moradores da região, pois onde tem asfalto, necessita de reparos para dar mais segurança aos motoristas e pedestres que, diariamente, transitam pelo local, e as ruas não pavimentadas e precisam com urgência de que seja feito patrolamento, uma vez que alguns buracos estão inviabilizando o trânsito e causando acidentes’, destacou o Vereador Delegado Wellington.

O Vereador aproveitou a visita, para pedir melhorias para diversos bairros de nossa Capital, destacando; operação tapa buraco em toda extensão da Avenida 7, Bairro Jardim Carioca, iluminação na Rua Iraque, nº 392, no Jardim Morenão, estudo da viabilidade de instalação de academia ao ar livre no Bairro Morada do Sossego, operação tapa buraco na Rua Doutor Sílvio de Andrade, na Vila Planalto, iluminação na Rua Jaime Cerveira, nº 314, Bairro Nova Lima, operação tapa buraco na Travessa Medeiros, no Bairro Santa Fé, entre outros.

Indicações – Até hoje o Vereador Delegado Wellington, já realizou mais de 8.000 indicações de melhorias realizadas em diversos bairros de Campo Grande.

Para fazer indicações de melhorias e receber as atualizações dos trabalhos realizados, basta baixar o aplicativo “Vereador Delegado Wellington” na Google Play ou acessar o Link

https://play.google.com/store/apps/details?id=auris.bbm.com.br.appwellington