Vereador Delegado Wellington destaca a importância da integração das forças de segurança

Durante a Sessão Ordinária desta terça-feira (26), o Vereador delegado Wellington destacou a importância da integração das forças de segurança em nosso município.

“Hoje em dia, a Segurança Pública tem trabalhado de forma integrada em todas as esferas, a Polícia Federal tem trabalhado com a Polícia Civil, que trabalha com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal, com a Polícia Rodoviária Federal, essa integração dos órgãos de Segurança Pública tem dado resultados positivos, através dos agentes de segurança, que tem dado a própria vida em prol de nossa segurança, como caso que ocorrido na Bahia, onde um Bombeiro Militar, quase veio a óbito, ao resgatar uma pessoa em uma enchente e no cumprimento de sua missão, isso é o seu dia a dia. Só, temos de parabenizar quando é levantado esse assunto na nossa Capital, e, temos a nossa Guarda Municipal que está de parabéns em sua missão, assim como a Polícia Militar e todas as demais forças”, destacou o Vereador Delegado Wellington.

Pensando em Segurança Pública, foi criado pela Lei Municipal Lei n. 6.079, de 28 de agosto de 2018, o Conselho Municipal de Segurança Púbica (COMSEP), do município de Campo Grande, tem caráter consultivo e opinativo, com a finalidade de reunir os inúmeros segmentos da sociedade, na área de Segurança Pública, assessorar o Poder Público e cooperar com a elaboração de políticas de prevenção a violência e a criminalidade.

O Vereador Delegado Wellington, é autor do Plano Municipal de Segurança Pública, Lei de sua autoria que contempla a segurança como um todo, onde contempla a integração de todas as áreas do serviço público em prol a segurança da população.

O Plano, é a Lei 5.865, possui seis eixos básicos de trabalho: Prevenção e Controle de Delitos, Fortalecimento da Relação Polícia, Comunidade e Justiça; Contexto Sócio Urbanos Seguros, Prevenção da Violência Contra a Infância, Adolescente, Mulher e Idoso; Redução dos Fatores de Risco e Fortalecimento da Coesão Social.