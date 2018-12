Delegado Wellington Vereador Delegado Wellington entrega Moção de Congratulação a Policial Militar por ato de coragem

Na Sessão Ordinária desta quinta-feira (06), o Vereador Delegado Wellington entregou Moção de Congratulação ao Policial Militar, Flaviano Rodrigues, pelo ato de coragem ao impedir o assalto ao Senador Nelson Trad Filho e Suplente José Chagas, ocorrido no dia 28 de setembro do corrente ano, em Dourados/MS.

Flaviano é natural de Naviraí, ingressou na Polícia Militar em 2010 e atualmente é Cabo da Corporação. No dia 28 de setembro deste ano, o Senador e Suplente voltavam para um hotel, no centro de Dourados, juntamente com o PM Flaviano que estava na direção da caminhonete, quando foram surpreendidos pelos bandidos. Conforme Boletim de Ocorrência, dois homens armados e a bordo de uma moto se aproximaram e anunciaram o roubo. Na ação, o PM reagiu e lutou com um deles e o outro criminoso disparou duas vezes, fugindo na sequência. O PM Flaviano saiu ileso e conseguiu evitar o assalto ao Senador e Suplente.

“Parabenizamos o seu ato de coragem que demonstra todo preparo adquirido em treinamento e o comprometimento com o juramento militar, no qual afirma a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres militares e manifesta sua livre disposição de bem cumpri-los, se preciso, com o sacrifício da própria vida”, parabenizou o Vereador Delegado Wellington.

Para o Policial Militar, este ato é a materialização do seu juramento quando entrou na Polícia Militar em dar se preciso for, a própria vida em detrimento da segurança dos cidadãos de nosso Estado, e agradeceu o reconhecimento da Câmara Municipal através do Vereador Delegado Wellington, “é muito gratificante esse reconhecimento vindo de um colega da Segurança Pública, como parlamentar conhece nosso esforço em prol a segurança e a nossa dedicação em proteger a nossa população”, ressaltou o Policial Militar Flaviano.