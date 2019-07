Delegado Wellington Vereador Delegado Wellington leva reinvindicações da população à Semadur

Por: Assessoria de Imprensa do Vereador

Apesar do recesso na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Delegado Wellington (PSDB), segue os trabalhos como parlamentar, na tarde desta terça-feira (23), visitou o secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), Luís Eduardo Costa. Na pauta da reunião foram tratadas diversas demandas reivindicadas pela população.

“Levei ao conhecimento do secretário, alguns problemas de gestão urbana feitos pela população através do nosso gabinete, entre eles, solicitamos o aumento na fiscalização em alguns locais que estão sendo alvos de descarte de lixo, como por exemplo na área de preservação no Jardim Mansur que vem sendo degradada e acarretando prejuízos para a população”, relatou Delegado Wellington.

O parlamentar ressaltou ainda sua satisfação em ver a receptividade do secretário e seu adjunto para atender as demandas da população.

“Essa relação institucional é importante para a qualidade dos serviços oferecidos aos munícipes, essa harmonia entre os poderes só traz benefícios para a população”, finalizou.