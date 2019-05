Delegado Wellington Vereador Delegado Wellington na 26ª Sessão Parlamentar opina sobre a flexibilização do uso de armas

Na última quinta-feira 09 de maio na 26ª Sessão da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Delegado Wellington além de, apresentar 69 novas indicações de diversas regiões da nossa cidade, entregue por sua equipe externa, também usou o Plenário para opinar sobre o decreto do presidente Jair Bolsonaro que flexibiliza o uso de armas de fogo.

Para o vereador Delegado Wellington, aquelas pessoas que não possuem preparo para manusear armas de fogo e também para guardá-las colocarão em risco não somente suas vidas, mas também, a vida de terceiros.

O vereador ainda salientou que antes de pensar em armar a população deve-se resolver problemas antigos, como a situação das fronteiras do nosso estado, fortalecer a segurança das fronteiras e dar estrutura para as forças policiais, para que possam exercer seu ofício com o mínimo de estrutura para realizarem um bom trabalho naquela região.

Durante a sessão foram entregues também moções de congratulações para pessoas que têm feito a diferença em nossa cidade, foram homenageados Edson de Souza Lima, Advogado e atualmente Pastor da igreja Batista koinonia, agraciado com essa moção pelas suas contribuições para sociedade local com seus trabalhos sociais promovendo inclusão, conscientização e auxílio para comunidades carentes e em situações de vulnerabilidade.

Homenageado também com moção de congratulação o escritor Jurandir Arce que muito têm contribuído para cultura sul-matogrossense com suas obras, valorizando assim a prática e incentivo à leitura.