Vereador Delegado Wellington pede celeridade na apresentação do projeto de plano de cargos e carreir

Na manhã desta quinta-feira (27), durante sessão ordinária na Câmara Municipal, o vereador e presidente da comissão permanente de segurança pública, Delegado Wellington (PSDB), solicitou da procuradoria-geral e do prefeito Marquinhos Trad, uma celeridade para a apresentação do projeto para a criação do Plano de Cargos e Carreiras da Guarda Municipal.

“Recebi a informação de que o plano de cargos e carreira da Guarda Civil Metropolitana encontra-se na procuradoria-geral do município, mais precisamente com nosso procurador Alexandre Ávalo. Com isso gostaria de solicitar que o procurador, juntamente com o prefeito Marquinhos Trad apresente o mais rápido possível este projeto, que é de interesse não só dos guardas metropolitanos, mas de toda a população que depende da segurança”, pontuou o vereador.

Em agosto do ano passado o prefeito Marcos Trad, assinou na Câmara Municipal o decreto para instituir o Plano de Cargos e Salário da Guarda Civil Municipal. Com a assinatura do Decreto, foi formada uma Comissão da Prefeitura de Campo Grande com o Sindicato dos Servidores da Guarda Civil Municipal, onde foram discutidos os termos da redação final do Estatuto do Plano de Cargos e Salários e do Regimento Disciplinar Interno da Guarda Civil Municipal.