Otávio Trad Vereador destaca importância da inovação e empreendedorismo para desenvolvimento econômico da Capita

Em sessão ordinária desta terça-feira (23), o vereador Otávio Trad (PTB), usou a Palavra Livre para se pronunciar acerca da Lei da Inovação e da retomada do empreendedorismo em Campo Grande. O parlamentar, durante pronunciamento, parabenizou o prefeito da Capital, Marquinhos Trad, pela indicação ao Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Campo Grande é um dos municípios finalistas do prêmio e concorre na categoria “Inclusão Produtiva e apoio ao Microempreendedor Individual (MEI)”. O projeto destaca o trabalho feito pela gestão municipal para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios no Município de Campo Grande.

“Depois de sete anos, Campo Grande volta a participar de concursos e prêmios voltados para empreendedorismo, e isso mostra que a cidade retomou seu crescimento econômico. Essa é uma vitória de toda sociedade e também da Câmara Municipal, que sempre se colocou à disposição do prefeito para aprovar projetos que viabilizam o empreendedorismo e a geração de emprego e renda.”

O vereador também ressaltou a importância da aprovação da Lei da Inovação. A inovação e o empreendedorismo são ferramentas importantes para o desenvolvimento de uma cidade, ainda mais nos dias de hoje quando a tecnologia auxilia os sistemas produtivos de forma prática e eficiente. Com base nesse pensamento, Otávio Trad, desde início de seu segundo mandato, iniciou trabalho de fomento à inovação em Campo Grande.

Em parceria com empreendedores, universidades e representantes do terceiro setor, o parlamentar tem discutido mecanismos para incentivar a inovação científica e tecnológica em Campo Grande. O trabalho resultou em uma sugestão ao Executivo Municipal de um projeto de lei para criação da Lei Municipal de Inovação, que tem como objetivo criar o Sistema Municipal de Inovação.

“Recentemente, conversei com novo secretário de desenvolvimento econômico, que demonstrou grande conhecimento na área da inovação e sabe da sua importância para Município. Por isso, acredito que agora há uma possibilidade real de aprovarmos a Lei da Inovação. Campo Grande possui grande potencial inovar, temos pessoas qualificadas, espaço físico, há demanda no mercado, o que precisamos agora é organizar todos esses agentes inovadores”, finaliza.