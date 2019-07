Vereador Otávio Trad Vereador destaca necessidade de modernização do transporte público na Capital

Durante audiência pública realizada nesta segunda-feira (15) para debater as condições do transporte público em Campo Grande, o vereador Otávio Trad (PTB) ressaltou a necessidade de modernização do sistema de transporte na Capital.

“Essa é uma que temos trazido para discussão nesta Casa de Leis desde meu primeiro mandato. A sistemática do transporte público é discutida no mundo todo, não somente em Campo Grande. Até mesmo cidades mais desenvolvidas, em outros países enfrentam problemas em relação à mobilidade urbana. Nós, como vereadores, temos a obrigação de colocar esse assunto em discussão. Entre os temas abordados durante audiência, me chamou atenção a questão das licitações. A Câmara precisa ter seus olhos abertos a sua função de fiscalizar, porém, existem questões técnicas, mais incisivas, para as quais já há órgãos fiscalizadores e que podem intervir, como poder judiciário, por exemplo.”

Outro ponto apresentado pelo vereador para melhorar as condições do transporte coletivo, em Campo Grande, é a modernização do sistema de compra de créditos. Nesta segunda, o vereador participou do desafio proposto pelo Jornal Midiamax, e observou alguns fatores que podem ser alterados.

“Hoje, se fala muito na facilidade e na praticidade oferecida pelos aplicativos de transporte individual, que é mais e rápido, mais moderno e é barato, e, em função disso, o transporte público está perdendo passageiros para os aplicativos, mas não adianta apenas nos acostumarmos com essa ideia. Temos várias maneiras de modernizar transporte público, iniciando pela maneira de compra de créditos. Talvez transformar o cartão em digital, e oferecer recarga através de cartão de crédito e débito, por exemplo, são mudanças que facilitariam muito o dia a dia dos usuários do transporte”, pontua vereador.

Também participaram da audiência, representantes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), Consórcio Guaicurus, Conselho de Usuários do Transporte Coletivo, Associação dos Usuários do Sistema Integrado de Transporte Urbano e Estadual Rodoviário (Ussiter) e Ministério Público Estadual.