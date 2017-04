Cidade Vereador e entidades assistenciais se reúnem com prefeito para destravar repasses

Na tarde desta quarta-feira (5), o vereador Otávio Trad (PTB) acompanhou grupo de 30 representantes de organizações da sociedade civil de Campo Grande que estiveram na Prefeitura para reunião com Prefeito Marquinhos Trad e com Secretária Municipal de Assistência Social, Maria Angélica, para solucionar o atraso do repasse dos convênios firmados com as organizações.

Durante a reunião, agendada pelo vereador, as organizações puderam expor ao prefeito à secretária suas principais necessidades e relataram que desde início do ano não recebem os repasses do Município referente aos convênios.

“Resolvi marcar esta reunião com prefeito depois de ter sido procurado pelas entidades. A reunião foi muito transparente e prefeito e a secretária explicaram em detalhes todos os trâmites para recebimento dos recursos.”

Ainda segundo vereador, grande parte das entidades que não receberam os recursos dos convênios por falta de documentação exigida para procedimento do repasse. “Vejo que esse atraso possa ter acontecido por falta de comunicação, pois alguns representantes das entidades disseram não saber da falta de documentos, mas com a explicação do prefeito e da secretária tudo ficou resolvido o mais rápido possível."