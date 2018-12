Projetos Vereador e presidente da Associação de Pessoas Surdas de MS discutem projetos de lei para na área de

Nesta quinta-feira (13), o vereador Otávio Trad recebeu o presidente da Associação das Famílias, Amigos e profissionais e Pessoas Surdas de Mato Grosso do Sul (AFAPS/MS), Adriano Ginoto, e a secretária da associação Aparecida Lopes. A reunião contou com a presença da tradutora de libras da Câmara Municipal de Campo Grande.

Adriano veio para conversar com vereador a respeito de projetos de lei de interesse das pessoas para garantir acessibilidade e direitos aos portadores de deficiência auditiva.

Após ouvir as reivindicações de Adriano, o vereador propôs a ele a elaboração de projeto de para criação de cadastro municipal dos motoristas habilitados na Agência Municipal de Trânsito e Transporte Público (AGETRAN) para evitar que recebam multas indevidas. “Segundo Adriano nos relatou tem sido freqüente a aplicação de multas por ignoraram alertas de agentes de trânsito, então nossa ideia é que com a criação do cadastro, eles possam ser ouvidos pela administração pública antes da lavratura das multas. O projeto já está em elaboração e será apresentado pelo vereador na próxima semana.