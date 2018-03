Vereador estÃ¡ internado com suspeita de leptospirose

Vereador está internado com suspeita de leptospirose

Está internado em Campo Grande o vereador de Anastáio Dinho Vital, com suspeita de leptospirose. Familiares acreditam que tenha se infectado durante a cheia, enquanto retirava pertences da água e ajudava outras pessoas. Ele chegou ontem à Capital, mas segundo apurado pela reportagem, apresenta melhoras.

A mãe dele, Maria Vital, o acompanha. Ele começou a apresentar os sintomas na terça-feira, com bastante vômito, foi levado para uma unidade de saúde do município, mas precisou ser transferido para a Capital. A leptospirose é provocada por bactéria encontrada na urina do rato, muito comum durante as enchentes.