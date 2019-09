João César Mattogrosso Vereador João César Mattogrosso apresenta reivindicações dos bairros Novo Minas Gerais e Portal Caio

Em Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande realizada nesta quinta-feira (12), o vereador João César Mattogrosso (PSDB) solicitou providências do Executivo para diversas demandas. Em destaque, solicitações da Associação de Moradores dos bairros Novo Minas Gerais e Portal Caiobá II.

Atento às necessidades dos bairros, o vereador solicitou cascalhamento, patrolamento e compactação em todas as ruas do Portal Caiobá II, que estão em péssimas condições e necessitam de intervenção urgente. “O atendimento desta demanda é essencial para melhoria da qualidade de vida dos moradores da região”, destacou o parlamentar.

Outras reivindicações foram direcionadas para o Novo Minas Gerais, direcionando diversas reivindicações. Entre os pedidos, a limpeza da Praça do Leão e substituição de luminárias queimadas são os principais.

“As indicações são uma forma de nos aproximar da realidade de cada região, sempre pautando os encaminhamentos de acorda com a necessidade de cada local. Tenho uma grande parceria com as Associações de Moradores, mas, independente de tudo, sempre mantenho o meu mandato à disposição de Campo Grande. É gratificante ver que a nossa Capital está cada vez melhor”, pontua João César Mattogrosso.

O vereador solicitou ainda limpeza e retirada de entulhos em áreas do Itanhangá Park e Parque dos Novos Estados, calçamento de diversas ruas do Jardim Itatiaia e um redutor de velocidade no cruzamento das ruas Brasilândia com a Antônio Pinto de Barros, no Tiradentes.

