João César Mattogrosso Vereador João César Mattogrosso esteve com odontólogos na Sesau para discutir concurso público

Em atenção à solicitação de um grupo de odontólogos que prestaram concurso público em 2016 e ainda aguardam nomeação na Prefeitura de Campo Grande, o vereador João César Mattogrosso (PSDB) esteve na tarde da última quarta-feira (14) na Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) para discutir a convocação dos profissionais para as unidades de saúde da Capital.

Para debater o tema, participaram da reunião o secretário José Mauro Pinto de Castro Filho e a superintendente da Rede de Atenção à Saúde, Ana Paula Gonçalves Resende, que atenderam o parlamentar e os profissionais. Na ocasião, o foco foi a possibilidade de novas convocações diante do cenário do atendimento ao público nas unidades de saúde, principalmente em especialidades da odontologia.

“Nós procuramos o vereador João César Mattogrosso para intermediar essa reunião com o secretário José Mauro e nos esclarecer sobre a convocação, já que a validade do nosso concurso vence em junho de 2020”, explica a representante do grupo, Lana Carla Felix.

Após ouvir o relato dos odontólogos, a superintendente da Rede de Atenção à Saúde explicou que a situação financeira do município não é favorável para novas nomeações e que aguarda o limite prudencial, haja vista a lei de responsabilidade fiscal. “No momento que estivermos com as contas mais saneadas, vamos começar a repor as vacâncias como as necessidades das secretarias”, pontuou Ana Paula Gonçalves Resende.

De acordo com os representantes da saúde municipal, atualmente uma nova unidade de saúde está para ser inaugurada no bairro Dom Antônio Barbosa, que contará com uma nova equipe. Além disso, outra unidade também está em fase de finalização no bairro Cristo Redentor, porém as equipes do Jardim Itamaracá serão remanejadas para atender no local, enquanto a unidade passará por uma reforma.

“Podemos dizer, então, que a previsão para convocar profissionais seria para o ano que vem. Queremos que até 2020 essas duas novas unidades também estejam funcionando”, pontuou a superintende.

Para o vereador João César Mattogrosso, a saúde no município é uma pauta que merece atenção. “Nosso mandato está pautado em diferentes frentes, por isso acredito que acompanhar a demanda da saúde na Capital é de extrema importância para o bem-estar de todos. Estou à disposição dos profissionais que estão pleiteando a nomeação, assim como do Executivo que está organizando as contas para atender de forma prudente as reivindicações da categoria”, destacou o parlamentar.