Vereador João César Mattogrosso solicita transformação da Rua Sergipe em via de mão única

Em atenção às solicitações da população, o vereador João César Mattogrosso (PSDB) apresentou indicações de melhorias para diversos pontos de Campo Grande. Entre os pedidos, encaminhados para providências da Prefeitura nesta terça-feira (20) durante a 71ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, estão demandas de iluminação, tapa-buraco, trânsito e infraestrutura.

Destacando a solicitação de moradores e comerciantes do Jardim dos Estados, o parlamentar encaminhou à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) uma solicitação de estudo de viabilidade para transformação da Rua Sergipe em via de mão única. O pedido visa atender o trecho entre a Rua da Paz até a Rua Antônio Maria Coelho.

Além disso, o trânsito também foi contemplado com reivindicações de instalação de redutores de velocidade na Rua Polônia, no São Jorge da Lagoa, e na Rua Afro Puga, na Mata do Jacinto. O vereador solicitou ainda instalação de faixa de pedestre elevada em frente à Santa Casa, na Rua Treze de Maio; no cruzamento das ruas Santa Elvira e Doutor Miguel Vieira Ferreira, no Jardim Alto São Francisco, e na Avenida Tiradentes, em frente ao Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação (CEAM-AH/S, no Jardim Centro-Oeste.

Outras demandas foram destinadas para sanar o problema com buracos nas ruas dos bairros Jardim Nhanhá, Parque dos Novos Estados, Parque Residencial União, Vila Rica e Vila Antonio Vendas. Na mesma esteira, os bairros Amambaí e Jardim Parati tiveram os pedidos de reparos na iluminação repassados à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

Para finalizar, o vereador pontuou em suas indicações as solicitações de melhorias para infraestrutura, solicitando revitalização da Praça do Bairro Caiçara e limpeza de áreas pública e podas de árvore no Parque dos Novos Estados.

“Os encaminhamentos são fruto das minhas visitas nos bairros e toda equipe externa, sempre em busca de melhorias que contemplem a população e torne Campo Grande cada vez melhor para todos”, ressalta João César Mattogrosso.

