'Imaginação' Vereador junto com artista lança projeto de oficinas de artes em escolas públicas da Capital

A partir desta terça-feira (23), terá início em Campo Grande o projeto 'Imaginação' nas escolas públicas, para colocar os alunos em contato com as artes plásticas, envolvendo a pinta, escultura e exposições. Por meio de parceria, as oficinas serão gratuitas e em contra turno das aulas. A primeira instituição de ensino a ser inserida é a Escola Municipal Dorileo de Pina, no bairro Alves Pereira.

As oficinas serão ministradas na Dorileo de Pina toda terça-feira, nos meses de maio e junho, das 12h30 às 14h30 para alunos do sexto e sétimo anos. Outras escolas públicas também podem ser inseridas no calendário do projeto, mediante disponibilidade do artista plástico que vai ministrar as oficinas, Apres Gomes.

Gomes é formado em artes plásticas pela Universidade Federal de MS e estará nas escolas ofertando as oficinas por meio do mandato do vereador Eduardo Romero (Rede).

Por meio da parceria, o mandato do vereador contribui com o conhecimento do artista plástico com as oficinas de artes que vão ocorrer com disponibilidade de material da própria escola. ‘Se a escola oferecer telas ou cartolinas disponibilizar muro para pintura mural ou quiser trabalhar releitura, vamos aproveitar tudo isto que possa contribuir para a formação das crianças nas artes plásticas’, explica o artista plástico.

Escolas públicas interessadas em receber as oficinas de artes plásticas do Projeto Imaginação podem entrar m contato com o gabinete do vereador Eduardo Romero, pelo telefone: 3316-1534. (Com assessoria).