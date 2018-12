Odilon de Oliveira Vereador Odilon de Oliveira cobra ações preventivas no combate à violência no ambiente escolar

Consternado com a tragédia que ocorreu com a pequena Gabrielly Ximenes, de apenas 10 anos, morta após ser, supostamente, agredida por três alunas da Escola Estadual Lino Villachá, no bairro Nova Lima, o vereador Odilon de Oliveira se solidariza com a família de Gabrielly e cobra providências. “Espero que a Secretaria Estadual de Educação não só “acompanhe” o desenrolar do caso, mas ofereça suporte para os familiares”, afirmou.

O vereador Odilon de Oliveira cobra ações práticas como oficinas, rodas de conversas, campanhas educativas e palestras com especialistas, no ambiente escolar. “Se houve omissão por parte da equipe médica e do pronto atendimento do Samu isso precisa ser averiguado. Não queremos culpar ninguém, porém precisamos cuidar melhor das nossas crianças para que não aconteça mais esses episódios e mais uma família sofra”, lamentou o parlamentar.