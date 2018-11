Otávio Trad Vereador Otávio Trad solicita implantação de quebra-molas em ruas dos bairros Tijuca e Aero Rancho

Em sessão ordinária desta terça-feira (27), o vereador Otávio Trad (PTB) leu em Plenário algumas das indicações que encaminhou na última segunda-feira (26) ao Executivo Municipal por meio das quais solicita melhorias para bairros de Campo Grande.

Entre as indicações encaminhadas à Prefeitura de Campo Grande, o parlamentar solicitou à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SISEP), a realização da operação tapa-buraco nas ruas Rua da Ilha, bairro Coophavila II; Galiléia e Alegria ambas no Jardim Colonial. Também à SISEP, Otávio Trad encaminhou indicação para que seja executado patrolamento na Rua Antonio Luiz de Freitas no Jardim Tarumã e na Rua Pedro Gomes no bairro São Jorge da Lagoa.

Trânsito

Para tornar o trânsito da Capital mais seguro, o vereador Otávio Trad apresentou à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) indicações para que seja implantado quebra-molas na Rua Xavantes na esquina com a Rua Severino Pinheiro no bairro Tijuca e na Rua Berta Lúcia em frente ao número 275 no Jardim Aero Rancho.