Vereador solicita serviços para atender moradores do Jd. Aero Rancho

Já faz parte da rotina do vereador Otávio Trad (PTB) e de sua equipe visitar bairros de Campo Grande para conversar com moradores e entender as necessidades de cada região da Capital.

Na semana passada, durante visita ao Jardim Aero Rancho, após levantamento feito pela equipe do vereador, foram constatados vários serviços que necessitam de execução imediata para garantir a qualidade de vida dos moradores do bairro.

Por isso, o vereador encaminhou à Prefeitura de Campo Grande uma série de indicações por meio das quais solicita troca de lâmpadas queimadas, tapa-buraco, patrolamento e cascalhamento de vias não pavimentadas, entre outros serviços.

Otávio também solicitou à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sisep) a limpeza da Rua Areia Branca e da Rua Damianópolis, também localizada no Jardim Aero Rancho.

Outra indicação encaminhada ao Executivo pelo vereador para atender os moradores do Jardim Aero Rancho é destinada à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). Otávio solicitou a instalação de ponto de ônibus com cobertura na Rua Darcy José da Silva em frente ao número 26.