Suspeito Vereador suspeito de embebedar e estuprar garota de 13 anos nega crime: 'estou surpreso' Parlamentar disse que não foi notificado sobre o caso

Um vereador de Terenos, que até o momento não foi identificado, negou, nesta segunda-feira (16), que tenha dado bebida alcoólica e mantido relações sexuais com uma menina de 13 anos na cidade. O caso teria ocorrido durante o final de semana.

Conforme trouxe o site Liga da Justiça, o parlamentar se disse surpreso com as acusações e que ainda não foi notificado a prestar depoimento. Ele acrescentou que vai aguardar para se posicionar sobre o caso, já que não teria qualquer envolvimento no caso.

Vítima

O acolhimento da vítima pelo Conselho Tutelar foi confirmado pelo órgão, que não dá maiores detalhes sobre a situação. Ainda conforme o site, uma advogada estaria auxiliando os pais da menina para que eles consigam visitá-la no abrigo e também para que possam recuperar a guarda dela.

O delegado responsável pelo caso, Antenor Batista, estava em uma reunião com o Ministério Público e não pode falar.

À uma equipe de TV, o presidente da Câmara Municipal de Terenos afirmou que não recebeu nenhuma notificação sobre o caso.