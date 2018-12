Goiás Vereadora é encontrada morta dentro de carro às margens de rodovia, após ser assaltada Suspeitos foram encontrados caminhando sujos e com ferimentos na BR

A vereadora de Bom Jesus de Goiás Roseli Aparecida de Oliveira (DEM), de 55 anos, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (3), dentro do carro dela, às margens da BR-452, no sul goiano. Segundo a Polícia Civil, a mulher tinha sido sequestrada durante o roubo do veículo na casa dela e, na fuga, os criminosos bateram o automóvel. Em seguida, conforme a investigação, um deles atirou contra a vítima.

“Durante a fuga, eles alegam que a vítima teria tentado reagir, e o motorista perdeu o controle do veículo. Eles bateram numa árvore e efetuaram disparos contra ela”, relata o delegado responsável pelo caso, Rogério Moreira da Silva.

O assalto aconteceu por volta das 22h de domingo (2), na casa da família de Roseli. O delegado explicou que ela saiu na área para abrir o portão para o filho entrar na residência. Nisso, os assaltantes viram que havia um carro estilo sedan na garagem e abordaram a família.

“Eles a colocaram dentro do carro como garantia da fuga e seguiram na BR-452, sentido de Bom Jesus de Goiás para Itumbiara”, afirmou o investigador.

Prisão de suspeitos

De acordo com Silva, logo após o assalto, as polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal iniciaram as buscas pela vereadora. Por volta das 6h desta segunda-feira, as equipes encontraram dois homens, sujos e com ferimentos, caminhando às margens da BR-452. Os agentes desconfiaram da dupla e os abordaram.

O delegado informou que Natanael Cardoso dos Santos, de 22 anos e, Gilberto Alves da Silva, de 26, confessaram o assalto. Em seguida, os policiais localizaram o carro da vítima, um Honda Civic, que estava às margens da rodovia.

Os assaltantes alegaram que são de Itumbiara e saíram da cidade para Bom Jesus de Goiás com o intuito de roubar um carro sedan. “Os indivíduos relataram que passaram à tarde em busca de um carro e, quando escureceu, presenciaram situação de facilidade e abordaram a vereadora”, relatou.

Conforme o delegado, Gilberto afirmou que, após a batida, Natanael atirou contra a vítima, mas a dinâmica deve ser confirmada pela perícia. “Ele disse que saiu do carro e escutou três disparos. Depois, o outro confessou que atirou. Ela tinha visto o rosto deles, acredito que ficaram com medo de serem identificados”, afirmou.

O delegado deve interrogar os suspeitos nesta segunda-feira e, em seguida, eles serão encaminhados para o presídio da cidade. Conforme Silva, as investigações continuam.

“Vamos tentar identificar outros envolvidos. Por enquanto, a gente trata o caso como latrocínio. Não há indícios de motivação política”, afirmou.