Enfermeira Cida Amaral Vereadora Enfermeira Cida Amaral promove audiência pública Não deixe o cerol cortar sua diversão

Com o objetivo de debater os perigos do cerol e da linha chilena utilizado nas brincadeiras com pipas, a vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros), realizará na próxima sexta-feira (27) às 14 horas, na Câmara Municipal de Campo Grande, a audiência pública “Não deixe o cerol cortar sua diversão”, para debater o Projeto de Lei nº 9.467/19, que Institui a semana Municipal de Prevenção de Acidentes com Pipas.

O Projeto de Lei tem o objetivo difundir informações e orientações, em linguagem simplificada e acessível, sobre os riscos de acidentes com pipas, bem como sobre as consequências psicológicas, estéticas e fatalidades decorrentes de lesões causadas por acidentes por causa do uso ilegal de pipas. A conscientização será através de folhetos, cartazes, cartilhas, livretos, peças publicitárias, bem como mostra de vídeos, filmes e documentários cujo conteúdo contribua para as finalidades estabelecidas.

A audiência pública proposta pela vereadora Enfermeira Cida Amaral, terá o vereador Betinho como secretário. Participarão da mesa Jairo Luiz da Silva que fará uma breve apresentação do Projeto de Lei, Marcelo Salomão do Procon MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor), Secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, e a Tenente Sabrinne Teodoro Azambuja do Corpo de Bombeiros.