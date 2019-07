Enfermeira Cida Vereadora Enfermeira Cida ministra palestra sobre prevenção a queimaduras para alunos do Instituto M

Com a experiência de 20 anos no serviço de tratamento de queimaduras na Santa Casa, a vereadora Enfermeira Cida ministrou nesta quarta-feira (24), a palestra sobre Prevenção e Cuidados em Queimaduras.

A vereadora falou sobre as principais causas das queimaduras e sobre os cuidados que devem ser tomados. "Nesses anos de experiência percebi que se trata de um dos acidentes mais devastadores para o ser humano. Além da dor física existe a dor emocional, que pode causar sequelas para o resto da vida”.

A parlamentar é autora da Lei, que tem como objetivo levar à população informações sobre as condutas necessárias para prevenir acidentes que possam resultar em queimaduras e informar a população com orientações e noções dos primeiros socorros em caso de queimaduras de 1°, 2° e 3° graus. “O que mais ocasiona queimaduras em crianças e adolescentes são os acidentes domésticos, por isso os cuidados devem ser redobrados com relação ao uso do fogão, o famoso bife na chapa, entre outros”, explicou a vereadora.

Para a professora da disciplina de Relações Humanas, Ana Cláudia Ledesma, palestras como essa contribuem na prevenção e cuidados diários em relação ao assunto. Para Bruno Lima de 16 anos, alguns exemplos citados pela enfermeira Cida Amaral faziam parte do seu cotidiano. “Já me queimei e tomei atitudes erradas por falta de conhecimento. Agora não cometerei mais os mesmos erros como furar as bolhas ou usar produtos sem ordem médica no local da queimadura”, salientou o jovem. De acordo com Ana Ledesma, além da palestra, os alunos farão atividades direcionadas ao assunto.