Vereadora Enfermeira Cida pede semÃ¡foro para cruzamento perigoso do bairro Jardim Tijuca

Jardim Tijuca Vereadora Enfermeira Cida pede semáforo para cruzamento perigoso do bairro Jardim Tijuca

Durante a sessão ordinária da quinta-feira (14), a vereadora Enfermeira Cida Amaral (pros), fez várias indicações ao executivo, para que atenda aos anseios da comunidade. A parlamentar solicitou serviços importantes e urgentes para os moradores de Campo Grande.

Preocupada com o trânsito de Campo Grande, e após receber várias solicitações de moradores do bairro Jardim Tijuca e região, a vereadora Cida solicitou à prefeitura, o estudo de viabilidade técnica para a instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida Doutor Nasri Siufi com a Avenida Conde de Boa Vista.

Também foram solicitados os serviços de: pavimentação asfáltica, patrolamento e encascalhamento, instalação de braço e lâmpada, poda de árvore, policiamento, limpeza de rua, limpeza de área pública, implantação de rede de esgoto e drenagem.

Os bairros contemplados com as solicitações são: Jardim Morenão, Monte Castelo, Jardim Columbia, Vida Nova II e Parque Iguatemi.

As indicações são instrumentos do Poder Legislativo, para informar o Poder Executivo e provocar melhorias para a cidade. Para encaminhar a sua solicitação ligue no gabinete da vereadora Enfermeira Cida Amaral, telefone: (67) 3316-1531.