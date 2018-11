Mulher na política Vereadora fala sobre “A importância da mulher na política” em palestra na Escola Estadual Amando de

Durante a manhã da segunda-feira (19) a vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros), ministrou palestra para a turma dos 3º anos da Escola Estadual Amando de Oliveira, Vila Piratininga.

A convite da professora de português, Sibeli Alessio e da aluna do 3º ano B, Emily Fonseca Rodrigues, 17 anos, Enfermeira Cida, falou sobre o tema: A importância da Mulher na Política. O tema abordado foi sugestão do grupo de estudantes compostos por: Emily Fonseca, Ágatha Silva, Bruno Cardoso, Eduardo Freitas e Janaina Pereira.

Durante a palestra a vereadora Cida, falou sobre temas relevantes como: a importância de da mulher na política, a conquista do voto feminino, cotas de mulheres na política e sobre a atuação como parlamentar da Capital.

De acordo com Enfermeira Cida, as mulheres precisam romper barreiras, ainda predominantes na política. “O preconceito de mulheres na política é um dos principais problemas a serem enfrentados, as mulheres devem participar mais, contribuindo com a sociedade e lutando pela causa feminina. Apesar de existir a cota de 30% de mulheres na política, esse número não é respeitado e não é cumprido. Um exemplo é que hoje, entre 29 vereadores em Campo Grande, estamos em apenas duas mulheres. Na gestão da Assembléia Legislativa, de 2019 à 2023 não teremos nenhuma representante. E no âmbito nacional, entre 27 Estados teremos apenas uma governadora. Nesse quadro político atual, podemos observar que as mulheres estão praticamente fora da política, precisamos reverter esse quadro” finalizou a parlamentar.

Depois da palestra, os alunos puderam fazer perguntas e tirar dúvidas com a parlamentar. O aluno do 3º ano A, Lucas Gonçalves de Lima de 18 anos, perguntou para a vereadora, se ela já havia se sentido constrangido no meio político somente pelo fato de ser mulher. A Enfermeira Cida explicou que sim, já havia sido constrangida, mas garantiu para os alunos que uma mulher na política não deve se vitimizar. “Temos que ter jogo de cintura”.

A aluna Janaina Flores, 17 anos, questionou sobre os projetos da parlamentar. A vereadora falou dos 60 projetos existentes, e dos 40 projetos que já viraram leis. Citou alguns de grande relevância para a população como: A Semana de Prevenção à Queimadura, Maria da Penha vai à Escola, Amor à Vida Prevenção ao Suicídio e O dia Sem Violência.

O aluno Alex da Silva, perguntou para a parlamentar qual foi a motivação para entrar na política. A vereadora explicou que já nasceu política, e que no setor de queimados da Santa Casa onde atuou por mais de 30 anos, sempre lutou pelos pacientes, e por seus ideais. “A gente sempre reclama da política, dizendo que poderia ser assim ou poderia ser diferente. Diante dos meus questionamentos e acreditando que poderia contribuir como parlamentar, resolvi me colocar a disposição da população, e como vereadora estou contribuindo com a sociedade campo-grandense” declarou Enfermeira Cida.