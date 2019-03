Projetos de Lei Vereadores analisam três Projetos de Lei na sessão de terça-feira

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam três Projetos de Lei na sessão de terça-feira (2).

Em primeira discussão e votação, os vereadores analisam o Projeto de lei 9.071/18, do vereador João César Mattogrosso, que dispõe sobre a implantação de visitas anuais a asilos e orfanatos e dá outras providências.

Outro projeto do vereador João César Mattogrosso será analisado em segunda discussão e votação. O projeto 9.070/18 autoriza o Poder Executivo a colocar código QR em todas as placas de obras públicas municipais para leitura e fiscalização eletrônica por dispositivos móveis e dá outras providências.

Também em segunda discussão, será analisado o Projeto de lei 9.014/18, que cria o Programa Ponto de Ônibus Sustentável no âmbito do Município de Campo Grande e dá outras providências. As propostas são dos vereadores Gilmar da Cruz e João César Mattogrosso.

Palavra Livre – A convite do vereador Chiquinho Telles, a superintendente de Gestão e Normas da Secretaria Municipal de Educação, Alélis Izabel de Oliveira Gomes, falará na Tribuna sobre o Projeto Valorização da Vida.

Serviço – A sessão ordinária desta terça-feira (2) será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park. A sessão será transmitida ao vivo pelo Facebook: www.facebook.com/camaracgms