Vereadores aprovam cinco projetos, quatro de doaÃ§Ã£o de imÃ³veis pÃºblicos a empresas

Projetos Vereadores aprovam cinco projetos, quatro de doação de imóveis públicos a empresas

Durante a sessão desta quinta-feira (14) na Câmara de Campo Grande os vereadores aprovaram cinco projetos, sendo que quatro são de autoria do Poder Executivo Municipal referentes ao Prodes (Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande).

Os projetos de autoria do Executivo visam a doação de imóveis públicos, com encargos, assim como a redução ou isenção de tributos às empresas beneficiadas. São elas: Brasráfia Indústria e Comércio de Embalagens Ltda; Souza & Oliveira Materiais de Construção Ltda; MS Selantes e Fixadores Ltda – ME; e Ricardo Thomazini Hernandes ME.

O quinto projeto de lei aprovado institui nas escolas da rede municipal de ensino o Programa Escola Avisa com intuito de comunicar aos pais ou responsáveis a ausência do aluno na escola, de autoria dos vereadores Valdir Gomes (PP) e Delegado Wellington (PSDB). O texto foi aprovado em segunda discussão e votação.