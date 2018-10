Projetos Vereadores aprovam projetos após discussão acolorada de moção de repúdio Prodes, medalha e transmissão ao vivo de licitações foram aprovados

Os vereadores da Câmara Municipal voltaram a ter uma votação tranquila dos projetos na manhã de hoje. Mais uma medalha legislativa foi aprovada pela Casa de Leis. O projeto 1.925/18, de autoria dos vereadores Carlão (PSB) e Junior Longo (PSB) homenageia os comerciantes com a comenda Visconde de Cairu passou por unanimidade pelo plenário.

Considerado o Patrono do Comércio Brasileiro, Visconde de Cairu foi o responsável pela criação das primeiras leis que beneficiaram o comércio brasileiro, que antes era totalmente dependente de Portugal. Uma das suas principais ações foi aconselhar o rei português D. João VI a assinar a Carta Régia, em 28 de janeiro de 1808, abrindo os portos brasileiros ao comércio exterior.

O veto parcial do Poder Executivo ao projeto 8.860/18 do vereador Odilon de Oliveira (PDT) foi mantido. O texto que autoriza a Prefeitura a transmitir ao vivo, áudio e vídeo das licitações públicas realizadas no município, por meio da internet, no Portal da Transparência passou com algumas restrições.

Outros dois projetos que estavam há semanas sendo discutidos sobre incentivos fiscais na forma de redução de alíquota de tributos, no âmbito do Prodes (Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande) foram aprovados em regime de urgência . A Via Morena Indústria e Comércio LTDA e a DR Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Alimentos LTDA foram beneficiadas.

PALAVRA LIVRE

Antes da ordem do dia, os vereadores tiveram uma discussão ampla sobre um pedido de moção de repúdio contra o candidato a presidente da república Fernando Haddad (PT). O vereador Gilmar da Cruz (PRB) fez a solicitação após o presidenciável chamar o pastor da sua igreja, Edir Macedo, de “charlatão” e dizer que ele está fazendo uma inquisição.

Depois de muitos debates em que o vereador Ayrton Araújo (PT) pediu desculpas pelo partido e Eduardo Romero (Rede) ressaltou que é preciso discutir assuntos mais importantes. Carlão tentou falar (PSB) e os ânimos ficaram exaltados quando Gilmar tentou impedir. Quando conseguiu expor sua opinião e os colegas votaram, a moção foi rejeitada por 20 votos a cinco.