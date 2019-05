CASA DE LEIS Vereadores aprovam recursos para prefeitura retomar obras e mais 4 Projetos Em regime de urgência, em única discussão e votação, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei 9.337/19, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, na sessão ordinária desta quinta-feira (16), autorização de operação de crédito da prefeitura para financiar R$ 30 milhões que serão aplicados na conclusão de unidades de saúde e escolas, reforma de parques e praças, além de pavimentação e drenagem de várias ruas. Outros quatro projetos foram aprovados na sessão.

Em regime de urgência, em única discussão e votação, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei 9.337/19, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito da linha de financiamento à infraestrutura e ao saneamento (Finisa) e dá outras providências. A proposta prevê R$ 30 milhões para execução de diferentes obras.

No montante, está prevista a conclusão de obras de Unidades Básicas de Saúde (bairros Jardim Perdizes e Santa Emília), conclusão de obras de Unidade de Ensino (Vila Paraty e Vila Natália), construção, reforma e ampliação de importantes parques, praças e áreas de esporte do município (Parque Ayrton Senna, Jaques da Luz, Sóter, Mata do Jacinto, Elias Gadia, Vila Nasser, Horto Florestal, Estádio de Beisebol, Quadra Esportiva Okinawa e Praça da Juventude).

Também estão previstos na operação de crédito os recursos financeiros necessários para pavimentação e drenagem e requalificação de vias no município de Campo Grande. Este componente compreende a conclusão de obras (em andamento) de pavimentação e drenagem (bairros Cidade Morena, Ramez Tebet, e Tijuca) e a requalificação do pavimento asfáltico em diversas vias do município de Campo Grande, a ser executado com recursos do financiamento.

MAIS PROJETOS

Outros quatro Projetos foram aprovados nesta quinta-feira. Em única discussão e votação, foi aprovado o Projeto de Lei 9.327/19, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Fundo do Trabalho de Campo Grande, a ser gerido, coordenado e administrado pela Fundação Social do Trabalho de Campo Grande e dá outras providências.

Também em única discussão, os vereadores aprovaram o Projeto de Resolução 401/18, substitutivo ao Projeto de Resolução 337/17, que institui a Medalha Legislativa “Conselheiros Municipais” do Município de Campo Grande e dá outras providências. A proposta é do vereador Carlão.

Já em primeira discussão, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei 9.001/18, que recebeu duas emendas, que dispõe sobre a autorização para a utilização de programas de milhagens na aquisição de passagens aéreas pelo Poder Público Municipal, e dá outras providências. A proposta é dos vereadores João César Mattogrosso, Delegado Wellington, André Salineiro e Eduardo Romero. A emenda do vereador Salineiro prevê autorização para os pontos serem utilizados na compra de passagem de atletas de alto rendimento de Campo Grande.

Por fim, em primeira discussão e votação, foi aprovado o Projeto de Lei 8.931/18, que altera para Rua Evaristo Figueira de Freitas a Rua Janeiras, localizada entre as ruas Bicuíba e Amapá Doce, no Bairro Moreninha III. A proposta é do vereador Chiquinho Telles.