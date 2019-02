Vereadores Vereadores não votam nenhum projeto de lei na sessão de hoje Políticos pediram mais tempo para analisarem proposta

Os vereadores de Campo Grande não votaram nenhum projeto na sessão desta quinta-feira (12), na Câmara Municipal. Uma das pautas era sobre o veto parcial do poder Executivo, com relação a concessão de benefícios de natureza fiscal, às taxas em razão do poder de polícia ou da prestação dos serviços públicos.

Depois de analisarem o projeto no plenário, o líder do prefeito Marcos Trad (PSD) , vereador Chiquinho Telles (PSD), pediu mais tempo para analisar o projeto e com isso, as outras pautas ficaram prejudicadas e não foram votadas.

Esse projeto é da prefeitura e o veto é sobre a emenda modificativa dos vereadores para que o Executivo fixe, por meio de projeto de lei a ser aprovado pela Casa, todos os descontos.

Telles explicou que a prefeitura quer que a concessão seja feita por decreto, que é mais rápido, enquanto os vereadores querem que seja por projeto de lei. “Por decreto é mais ágil, mas os vereadores não querem perder o poder de fiscalizar. Mas eu vou votar a favor do decreto”, comentou.

PAUTA

Em única discussãoe votação, além da concessão, estava em pauta a discussão sobre o programa de ações comunitárias da polícia municipal, de autoria do vereador Delegado Wellington (PSDB). Estava previsto também a discussão para instituir o programa de capacitação técnica e profissionalizante para menor infrator. O projeto é de autoria do vereador Junior Longo e outros vereadores assinam.