Projetos Vereadores votam dois projetos em regime de urgência nesta terça-feira

Nesta terça-feira (11), os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam dois projetos em regime de urgência. Em única discussão e votação, será votado o Projeto de Lei 9.104/18, do Executivo, que autoriza altera o dispositivo da lei 5.828, de 27 de julho de 2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Campo Grande, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências.

Também do Executivo, será votado em regime de urgência o projeto de lei 9.105/18, que concede incentivos à empresa Calila Administração para o desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (PRODES).

Palavra Livre – Durante a sessão, desta terça-feira (11), usara a Tribuna o senhor Altemir A.J de Almeida (Chitão), representante da Associação de Apoio de Paciente com Câncer Amigos do Chitão, que vai falar sobre as casas de apoio à pacientes com câncer de Barretos-SP.

Serviço – A sessão será realizada a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, bairro Jatiúka Park.