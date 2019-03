Vereadores votam dois Projetos na sessÃ£o desta quinta-feira

Projetos Vereadores votam dois Projetos na sessão desta quinta-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam dois Projetos na sessão ordinária de quinta-feira (21).

Em segunda discussão e votação será votado em Plenário o Projeto de Lei n. 8.910/18, que institui o Programa de prevenção e combate ao 2º abandono com relação à capacitação técnica no âmbito do município de Campo Grande e dá outras providências. A proposta é de autoria dos vereadores Júnior Longo, Valdir Gomes, Dharleng Campos, Otávio Trad, Delegado Wellington, André Salineiro, Pastor Jeremias Flores, Chiquinho Telles, Dr. Wilson Sami, Lucas de Lima, Ademir Santana, Fritz, Vinicius Siqueira e Ayrton Araújo do PT.

Por fim, em primeira discussão e votação, os parlamentares votam o Projeto de Lei n. 8.928/18, de autoria do vereador Odilon de Oliveira, que institui diretrizes para o Programa Creche Domiciliar no município de Campo Grande, sob a responsabilidade de mãe crecheira, para atendimento alternativo de crianças de 0 a 4 anos de idade.

Palavra Livre – Antes da votação dos Projetos, fará uso da Tribuna o presidente do Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipais de Campo Grande/MS - Sisem, Marcos Tabosa, que discorrerá sobre assunto relacionado às categorias de agentes comunitários de saúde, quanto à irregularidade da não validação de dados do incentivo estadual por parte da Prefeitura Municipal de Campo Grande. O convite foi feito pelo presidente da Casa de Leis, vereador Prof. João Rocha.

Serviço – A sessão ordinária desta quinta-feira (21) será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park. A sessão terá ainda transmissão ao vivo pelo Facebook: www.facebook.com/camaracgms