Projetos Vereadores votam quatro projetos e dois vetos na sessão desta terça-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam, na sessão ordinária desta terça-feira (02), quatro projetos de lei e dois vetos do Poder Executivo.

Em única discussão e votação, será analisado o veto total ao projeto de lei n. 8.720/17, que autoriza o Poder Executivo a instituir, nas escolas municipais, a presença de profissionais de psicologia para atendimento às crianças com deficiência. A proposta é de autoria dos vereadores William Maksoud, Dr. Lívio, André Salineiro, Delegado Wellington, Dharleng Campos, João César Mattogrosso, e Dr. Cury.

E, também, o veto total ao projeto de lei n. 9.319/18, dos vereadores Ademir Santana, Delegado Wellington e Eduardo Romero, que institui, no distrito de Rochedinho, o "Programa Portal do Ciclismo".

Já em segunda discussão e votação, os vereadores apreciam o projeto de lei n. 9.151/18, substitutivo ao projeto de lei complementar n. 621/18, que altera a lei n. 5.650, de 6 de janeiro de 2016, e dá outras providências. A proposta é de autoria do vereador Dr. Lívio.

E em primeira discussão e votação, vai a plenário outros três projetos de lei. O de n. 9.131/19, também do vereador Dr. Lívio, que institui o Núcleo de Apoio à Comunidade Escolar. O projeto de lei n. 9.168/18, do vereador Otávio Trad, que altera para “Mara Mendes” a denominação do Centro de Educação Infantil “Vó Fina”, localizado na Rua Paraisópolis, n. 445, Vila Santo Eugênio, e o projeto de lei n. 9.178/18, que institui no Calendário Oficial de Eventos de Campo Grande os Jogos Municipais dos Idosos - JOMI, a serem realizados anualmente. O projeto é de autoria dos vereadores Papy e Valdir Gomes.

Uso da tribuna – Durante a sessão, usará a Tribuna o advogado Daniel Castro, que discorrerá sobre a importância dos cursos de pós-graduação lato sensu em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral. O convite foi feito pelo presidente da Câmara, vereador Professor João Rocha.