Projetos Vereadores votam quatro projetos na sessão desta quinta-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam, na sessão ordinária desta quinta-feira (13), quatro projetos de lei. A pauta está disponível em edição extra do Diário do Legislativo, publicada nesta terça-feira (11).

Em primeira discussão e votação, será analisado o projeto de lei n. 9.062/18, do vereador Ademir Santana, que cria a Semana da Consciência Cultural dos Povos Indígenas no âmbito do município de Campo Grande.

Também, o projeto de lei n. 9.072/18, que institui no calendário oficial do município de Campo Grande o Dia do Designer de Interiores. A proposta é de autoria da vereadora Dharleng Campos.

Os vereadores ainda apreciam o projeto de lei n. 9.081/18, que altera para “Rua Gregório Morinijo Dias” a denominação da Rua Capanema, localizada no Bairro Jardim Campo Belo, e o projeto de lei n. 9.107/18, que institui o Dia Municipal do Atleta Paralímpico na Capital. Ambos são de autoria do vereador Carlão.

Serviço – A sessão será realizada a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, bairro Jatiúka Park.