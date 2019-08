Projetos de Lei Vereadores votam três Projetos de Lei na sessão de quinta-feira

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam três Projetos de Lei durante a sessão ordinária de quinta-feira (8), todos em primeira discussão e votação.

Será votado o Projeto de Lei 8.509/17, do vereador Delegado Wellington, que cria no âmbito do Município de Campo Grande o “Multas e sua Destinação”, que dispõe sobre a divulgação do valor e da destinação das receitas decorrentes de multas de trânsito e dá outras providências.

Os vereadores analisam ainda o Projeto de Lei 9.092/18, que dispõe sobre a regulamentação para fabricação de instrumentos de identificação profissional no Município de Campo Grande. A proposta é do vereador Carlão.

Ainda, será analisado o Projeto de Lei 9.138/18, do vereador Fritz, que torna obrigatória a divulgação e a atualização dos diplomas normativos através dos sites de internet e outros meios de informação e comunicação do Poder Público Municipal.

Palavra Livre – Na sessão desta quinta-feira, a convite do vereador Dr. Cury, o coordenador estadual da Rede +Brasil falará na Tribuna sobre o Fórum De Fortalecimento Da Rede + Brasil.

Serviço - A sessão ordinária de quinta-feira (8) será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park. A sessão será transmitida ao vivo pelo Facebook: www.facebook.com/camaracgms