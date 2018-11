Vereadores Vereadores votam um projeto de lei na sessão desta quinta-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam, na sessão ordinária desta quinta-feira (29), um projeto de lei. A pauta está disponível em edição extra do Diário do Legislativo, publicada nesta terça-feira (27).

Em turno único de discussão e votação, será analisado o projeto de lei complementar n. 572/18, de autoria do vereador André Salineiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e demais empresas ocupantes de sua infraestrutura a se restringir à ocupação do espaço público dentro do que estabelece as normas técnicas aplicáveis e promover a regularização e a retirada dos fios inutilizados, em vias públicas do município de Campo Grande.

Durante a sessão, usará a Tribuna a professora de História Vânia Lucia Baptista Duarte, especialista em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça, que discorrerá sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. O convite foi feito pela vereadora Enfermeira Cida Amaral.

Serviço – A sessão será realizada a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, bairro Jatiúka Park.