Barretos Vernissage reúne mais de 40 aquarelas solidárias em prol do Hospital do Câncer de Barretos

Cinco anos depois do avô partir, a neta do pecuarista e filantropo Antônio Morais expõe aquarelas solidárias com o intuito de arrecadar recursos para o antigo Hospital do Câncer de Barretos, que hoje leva o nome de Instituto de Prevenção Antônio Morais dos Santos. O vernissage será nesta terça-feira (11), no restaurante Território do Vinho, a partir das 19h.

Artista plástica, Diana Morais nasceu em Dourados, foi criada em Campo Grande e há mais de 12 anos mora na Europa, onde cursa Belas Artes. Ela, o ateliê Verluz de Paris e artistas convidadas trazem pelo segundo ano à Capital mais de 40 obras que estarão à venda.

De rara sensibilidade, as emoções traduzidas na delicadeza das aquarelas de Diana retratam momentos cotidianos na Cidade Luz, cenas de suas inúmeras viagens pelo mundo e lembranças da infância no campo. A arte para Diana Morais, não é somente uma forma de se expressar, mas uma forma de viver e preencher sua identidade. Por isto ela dedica a transforma-la em um ato de amor e generosidade, doando toda a renda para o Instituto de Prevenção Antônio Morais dos Santos.

Além da artista, o evento contará com a participação de aquarelistas de Campo Grande que, gentilmente, doaram seus trabalhos para a causa. Estarão à venda obras do Grupo Aquarelas do MS, composto por Marcela Lemos Monteiro, Giane Bifon, Lúcia Mont Serrat (professora do grupo e atual diretora do MARCO). Marise Moraes Boranga, Patrícia Helney, Paula Nocera e Salete Baseggio. Além do grupo, as aquarelistas Camila Kipper, Maria Inês Barcelos e a francesa Carherine Binder também doaram obras para esta exposição.



Depois do vernissage, as obras seguirão para o MARCO – Museu de Arte Contemporâneo, onde poderão ser vistas até o dia 15 de dezembro, no horário comercial.

O Território do Vinho fica na Rua Euclides da Cunha, 485, das 19h às 22h.