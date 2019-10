CLIMA Véspera de feriado será de muito calor e termômetros de até 38°C em MS

Foto da capital nessa manhã Foto: Henrique Kawaminami

A onda de calor voltará a predominar nesta quinta-feira (10) em Mato Grosso do Sul. Em algumas localidades, a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é que haja pancadas de chuvas nas regiões norte e nordeste do Estado, mas de forma isolada, enquanto as demais áreas ficam de céu aberto a parcialmente nublado.

Em Campo Grande, o tempo deve amanhecer parcialmente nublado e no decorrer do dia, algumas pancadas de chuvas podem ser registradas. As temperaturas seguem na normalidade e a mínima será de 21°C e a máxima de 32°C.

Nas demais regiões, a temperatura mínima será de 19°C e a máxima pode chegar até os 38°C. Na região pantaneira, a previsão é de tempo parcialmente nublado com nevoeiro e no sul do Estado, o tempo deve ficar claro, sem a possibilidade de chuvas.