Unigran Vestibular da Unigran acontece no sábado

A Unigran está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2019. A prova acontece no sábado, 20 de outubro, às 14h, na Instituição. São oferecidos 22 cursos na modalidade presencial, para início de ano letivo em fevereiro. Inscrições e agendamentos de prova podem ser feitos no site www.vestibularunigran.com.br.

A Instituição foi avaliada recentemente pelo Ministério da Educação – INEP/MEC – e obteve conceito 5, em uma escala que vai de 1 a 5, ou seja, é nota máxima. Além dessa nota máxima na avaliação do Conceito Institucional, a Unigran vem obtendo, há cinco anos consecutivos, a nota 4 no Índice Geral de Cursos – ICG, que é o resultado dos conceitos obtidos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – Enade.

As vagas são para os cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Software, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia e Psicologia. Além dos tecnológicos em Design de Interiores, Estética e Cosmética, Produção Agrícola e Radiologia.

A Unigran está credenciada no Programa de Financiamento do Ensino Superior (FIES); no Programa Universidade para Todos (ProUni) do MEC e no programa Vale Universidade do governo estadual.

Os vestibulandos ainda têm a opção de ingressar a graduação com a nota do Enem e ainda como portador de diploma. As inscrições estão sendo feitas no site www.vestibularunigran.com.br.

Outras informações podem ser obtidas nos telefones (67) 3411-4194 e 9222-5948 (WhatsApp).