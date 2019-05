UCDB Vestibular de Inverno UCDB 2019 está com inscrições abertas

Com 35 opções de cursos de graduação presencial e outras 21 opções a distância, a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) está com inscrições abertas para o processo seletivo de inverno 2019. As inscrições podem ser feitas pela internet, basta clicar aqui. A prova será no dia 23 de junho, com início às 8 horas, no campus Tamandaré.

Além do processo seletivo tradicional — prova com 60 questões e uma redação — 30% das vagas são reservadas para os candidatos que optam por ingressar utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Já o processo seletivo dos candidatos aos cursos oferecidos a distância é individual e contínuo.

Para acadêmicos de outras instituições que queiram fazer a transferência para a Católica, o prazo de inscrição vai até o dia 18 de julho, com isenção da primeira mensalidade e desconto de até 25% nos pagamentos efetuados até dia 5 de cada mês. Há vantagens também para portadores de diploma: egressos da Católica têm até 30% de desconto, enquanto graduados em outras instituições de ensino superior têm 20% de desconto (regra também válida para pagamentos até dia 5 de cada mês).

Cursos oferecidos pela UCDB

Os cursos presenciais de graduação são: Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Big Data, Biomedicina, Ciências Biológicas (licenciatura e bacharelado), Ciências Contábeis, Design, Direito, Educação Física (licenciatura e bacharelado), Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Sanitária e Ambiental, Farmácia, Fisioterapia, Gastronomia, Gestão de Recursos Hídricos, História, Jornalismo, Letras, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Zootecnia.

Já na modalidade a distância, os cursos de graduação são: Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Filosofia, Gestão Comercial, Gestão de Cooperativas, Gestão Pública, Gestão Ambiental, Gestão Financeira, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais, História, Letras, Logística, Marketing, Negócios Imobiliários, Pedagogia, Processos Gerenciais, Secretariado, Serviço Social e Teologia.