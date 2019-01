Universidade Católica Dom Bosco VESTIBULAR NOVAS TURMAS UCDB: Última semana para inscrição São diversos cursos de graduação presencial; prova será no dia 27 de janeiro

Termina na próxima sexta-feira (18) o prazo para se inscrever no Vestibular Novas Turmas da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). São seis novas opções: Big Data e Inteligência Analítica (tecnológico), Engenharia de Alimentos (bacharelado), Engenharia de Produção (bacharelado), Gastronomia (tecnológico), Gestão de Recursos Hídricos (tecnológico) e Teologia (bacharelado). As inscrições podem ser feitas pela internet e a prova será aplicada no dia 27 de janeiro, a partir das 8h, no campus Tamandaré.

Outros quatro cursos já são tradicionais na Universidade serão oferecidos também no período noturno, atendendo demanda crescente: Biomedicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia. Há também três cursos que voltam a ser oferecidos pela Católica: Fonoaudiologia (bacharelado), Redes de Computadores (tecnológico) e Serviço Social (bacharelado).

São oferecidos 27 cursos de graduação presencial divididos entre bacharelados, licenciaturas e tecnológico. Os bacharelados são: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Design, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Sanitária e Ambiental, Filosofia, Jornalismo, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Zootecnia. Entre as licenciaturas, a UCDB oferta vagas para Ciências Biológicas, Educação Física, História, Letras e Pedagogia, além do tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Na modalidade a distância, oferecida pela UCDB Virtual, são mais 21 cursos com inscrições abertas nesse processo seletivo de verão: Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Filosofia, História, Letras, Logística, Marketing, Negócios Imobiliários, Pedagogia, Processos Gerenciais, Secretariado, Serviço Social, Teologia e os cursos de Gestão Comercial, Cooperativas, Pública, Ambiental, Financeira, Recursos Humanos e Serviços Jurídicos e Notariais. Os detalhes dos cursos e formas de ingresso podem ser consultadas no site www.virtual.ucdb.br.